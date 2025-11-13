CRONACA Miramare, arrestato 47enne per spaccio. Guidava con patente revocata e in stato di alterazione L'operazione ha permesso di sequestrare 30 grammi di cocaina, 78 grammi di hashish, tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Miramare, arrestato 47enne per spaccio. Guidava con patente revocata e in stato di alterazione.

È stato arrestato ieri pomeriggio a Miramare, al termine di un’operazione congiunta delle Polizie Locali di Rimini e Riccione, un uomo di 47 anni residente a Riccione e accusato di spaccio di sostanze stupefacenti in un noto bar della zona.

Gli agenti, attraverso servizi mirati di osservazione, avevano documentato numerosi incontri sospetti tra l'uomo e i potenziali acquirenti, caratterizzati da rapide interazioni compatibili con la cessione di droghe. Le forze dell'ordine hanno così sfruttato un momento in cui il sospettato è stato visto tornare nell’area alla guida della sua auto, ed è scattato il controllo. Il 47enne circolava con patente di guida revocata e mostrava chiari segni di alterazione psicofisica riconducibile all’assunzione, oltre ad aver subito rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari.

A bordo del veicolo sono state rinvenute tracce di cocaina su un cd musicale e residui di cannabinoidi. I sospetti hanno portato gli agenti ad estendere le verifiche all’abitazione del 47enne. La perquisizione ha permesso di sequestrare 30 grammi di cocaina, 78 grammi di hashish, tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e denunciato per guida con patente revocata e per il rifiuto di sottoporsi ai test sanitari. L’auto, intestata a un terzo, è stata posta sotto fermo amministrativo.

Dopo la notte trascorsa nella camera di sicurezza del Comando di Polizia Locale di Rimini, il 47enne è stato accompagnato all’udienza di convalida con rito direttissimo. Dagli accertamenti è inoltre emerso che si tratta della terza violazione per guida senza patente dopo la revoca avvenuta nel 2024: l’uomo era già stato fermato lo scorso maggio e nuovamente a settembre.



