Miramare: dal cantiere sbucano ordigni bellici.

La scoperta è avvenuta nel pomeriggio di ieri a Miramare, verso le 16, quando l'impresa edile che lavora alla palazzina di via Ferrarin per la manutenzione dell'edificio, si è trovata davanti qualcosa di diverso dalle fondamenta. Un ordigno bellico, risalente alla seconda guerra mondiale, è sbucato dal terreno. Immediato l'allarme lanciato alle Forze dell'Ordine per la messa in sicurezza dell'area. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Allertato anche l'Esercito. La zona, a mare della ferrovia, è abitata, quindi sono stati attivati i protocolli previsti in questi casi. Nel terreno potrebbero esserci altri ordigni, oltre a quello rinvenuto. Intanto le Autorità sono al lavoro per decidere l'intervento di mesa in sicurezza e rimozione delle bombe.

