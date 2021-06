Miramare: frontale auto-scooter, uomo trasportato d'urgenza al “Bufalini”

Non sarà così semplice per la Polizia Locale di Rimini ricostruire l'incidente avvenuto questa mattina in via Casalecchio, la strada che fa da perimetro, lato monte, all'aeroporto Rimini-San Marino di Miramare. Secondo una prima ricostruzione, un allevatore con un furgoncino bianco – che trasportava frutta e verdura per i propri animali – si è fermato per soccorrere una persona che, fermatosi allo stop, aveva messo in fallo il piede cadendo dallo scooter. Nel mentre è arrivata una berlina Chevrolet che ha sorpassato il furgoncino non avvedendosi dello sopraggiungere, dalla direzione contraria, di uno scooter. Il 52enne alla guida del motociclo ha sbattuto violentemente sul parabrezza dell'auto prima di finire sull'asfalto. A soccorrerlo il personale del 118 che ha disposto il suo trasporto al “Bufalini” di Cesena. Nella carambola, il furgoncino è stato letteralmente gettato nel fosso a bordo strada dopo aver compiuto un testacoda.