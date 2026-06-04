Miramare, in monopattino con la droga: arrestato 36enne tunisino

Prosegue l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Rimini. Nella serata di ieri i militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato in flagranza un 36enne di origini tunisine, domiciliato in una struttura ricettiva del capoluogo, gravemente indiziato dell'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'operazione è stata avviata a seguito di alcune segnalazioni pervenute nelle scorse settimane da cittadini che avevano notato movimenti sospetti di persone nei pressi di stabilimenti balneari della zona di Miramare. Sulla base di tali informazioni, i Carabinieri hanno predisposto un servizio mirato di osservazione e controllo per verificare quanto segnalato.

Nel corso dell'attività i militari hanno individuato il sospettato mentre si aggirava con fare circospetto a bordo di un monopattino. Fermato per un controllo, l'uomo è stato sottoposto a perquisizione personale, che ha consentito di rinvenire alcune dosi di sostanza stupefacente occultate sulla sua persona.

La successiva perquisizione estesa alla camera d'albergo in cui era domiciliato ha portato alla scoperta di ulteriori quantitativi di droga. All'interno di un comodino gli operanti hanno infatti recuperato 800 grammi di hashish, suddivisi in otto panetti già etichettati e ritenuti pronti per essere successivamente frazionati e ceduti al dettaglio.

L'intero quantitativo di stupefacente è stato sottoposto a sequestro. Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, il 36enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Rimini Principale, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattinata odierna.



