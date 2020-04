Miramare, Polizia interviene per salvare dalla strada 11 piccoli germani

La Polizia Locale di Rimini, dopo una segnalazione, è intervenuta questa mattina in via Cardano, a Miramare. Sulla strada, investiti da un'auto, una coppia di germani adulti, una specie protetta di anatre selvatiche. Attorno ai corpi, 11 piccoli, fortunatamente illesi.

“Probabilmente è stata la scarsità di traffico veicolare, che in questi giorni a Rimini sta caratterizzando anche le condizioni ambientali, che ha fatto credere alla coppia di genitori, di poter allontanarsi in sicurezza dal nido con tutta la famiglia, un nido che probabilmente era nel parco di Fiabilandia”, scrive il Comune in una nota.

I cuccioli sono così stati messi in salvo negli uffici del distaccamento di Miramare, per poi essere consegnati alle cure dell'Associazione di protezione animali che sta già verificando sulla loro possibile appartenenza alla fauna del parco giochi.