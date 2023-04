CRONACA Miramare: Polizia ritira 10 patenti ed emette 11 sanzioni Guida in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze

Nella notte di venerdì 28 aprile, la Polizia Locale di Rimini, ha operato a Miramare, fermando oltre 20 conducenti di veicoli per sottoporli al test dell’etilometro. 11 le sanzioni contestate, tra cui 10 con sospensione della patente di guida. I guidatori sono stati fermati in via Principe di Piemonte, all’altezza di via Martinelli. Tra i fermati c’è stato chi ha fatto scattare la procedura penale, prevista quando viene accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico tra lo 0,8 e 1,5 grammi per litro. Una sanzione che è stata contestata complessivamente a sei conducenti che, oltre alla sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno, dovranno affrontare le conseguenze della denuncia, che potrebbe portarli anche alla scelta volontaria dei lavori di pubblica utilità. Stessa sorte, ma con una sospensione della patente di guida più lunga, prevista da uno a due anni, per l’unico conducente che ha fatto registrare all’etilometro il valore più alto, ovvero 1,68 g/l, oltre 3 volte quello consentito. Per lui è scattato anche il sequestro del veicolo.

Si sono visti invece notificare una sospensione della patente di guida più breve altri quattro conducenti che hanno fatto registrare allo strumento un valore non superiore allo 0,8 g/l, tra cui una ragazza neopatentata che avrebbe dovuto avere un valore corrispondente a zero. Tra i conducenti controllati c’è stato chi si è rifiutato di sottoporsi al controllo dell’etilometro e chi - positivo all’etilometro - si è invece rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari per il sospetto uso di sostanze stupefacenti durante la guida. Per entrambi è scattata oltre alla sanzione anche il sequestro del veicolo come prescrive la norma. Fermato e sanzionato anche un conducete che guidava un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo.

