Miramare: ruba delle bottiglie di whisky in un supermercato, arrestato.

Un uomo è stato arrestato per aver tentato di rubare delle bottiglie di whisky in un supermercato. È accaduto nella sera del 9 luglio a Miramare. L’uomo, un cittadino senegalese di 25 anni, è già noto forze dell’ordine per precedenti.

Dopo essere entrato all’interno di un piccolo supermercato in zona Miramare, il venticinquenne ha iniziato ad aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali, guardandosi più volte intorno come a volersi accertare di non essere osservato, insospettendo il personale. È stato seguito ed è stato visto rubare cinque bottiglie di whisky, nascondendole nello zaino.

È poi andato alle casse con l’intenzione di pagare soltanto una confezione di filo interdentale. I Carabinieri della Stazione di Rimini Miramare, guidati dal Maresciallo Pasquale Marinaro, sono intervenuti dopo essere stati chiamati dal titolare del supermercato che, nel frattempo, aveva intimato l’uomo di consegnare i liquori.

Il ragazzo, però, lo ha colpito con un pugno ed è fuggito ma è stato subito bloccato dai Carabinieri. La merce, dal valore complessivo di circa 50 euro, è stata restituita al supermercato. L’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare della presentazione alla Polizia Giudiziaria in Novara (dove ha un nuovo domicilio) in attesa del processo.



