Miramare: violento frontale sulla Statale 16, centauro gravissimo al Bufalini [Video]

Incidente stradale giovedì pomeriggio intorno alle 16, in via flaminia, sulla statale 16. Un centauro a bordo di una Ducati stava viaggiando in direzione Riccione quando si è scontrato frontalmente con una Smart che procedeva in direzione contraria. L'impatto è stato violentissimo, tanto da spezzare in due la moto, mentre la vettura ha proseguito la corsa andando a finire contro il guard rail lato mare. Sul posto le ambulanze del 118 che, dopo aver stabilizzato il motociclista, un 46 enne, vista la gravità delle suo condizioni, hanno allertato l'elisoccorso da Ravenna, che lo ha elitrasporto al Bufalini di Cesena, in codice di massima gravità. Sul posto la Polizia stradale per ricostruire la dinamica, si ipotizza che la vettura cercasse di svoltare a sinistra per entrare nel parcheggio del supermercato a lato della statale. Immediate le ripercussioni sul traffico della SS16, prima bloccata per consentire i rilievi, poi a senso unico alternato con la formazione di lunghe code.