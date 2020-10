Misano: 72 enne cade dall'albero, grave agli Infermi di Rimini

Un infortunio sul lavoro è avvenuto poco dopo le 16, in via Cà Pronti, al Villaggio argentina di Misano. Un uomo stava potando un albero quando per cause in corso di accertamento è precipitato dalla scala, finendo in strada e riportando diversi traumi da schiacciamento. Sul posto una ambulanza del 118 e una automedicalizzata che lo hanno soccorso e trasportato agli Infermi di Rimini. Il 72 enne si trovato ora ricoverato in prognosi riservata. Sul posto anche i Carabinieri di Riccione per ricostruire la dinamica dell'incidente sul lavoro.