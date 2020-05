CARABINIERI Misano Adriatico: arrestato pusher con 350 grammi di cocaina

Misano Adriatico: arrestato pusher con 350 grammi di cocaina.

I Carabinieri di Misano hanno arrestato un pusher di cocaina, sorpreso con circa 350 grammi di bianca e di sostanza da taglio. L'uomo, di origine napoletana ma residente a Cattolica, era stato notato nei giorni scorsi lungo le vie del centro in compagnia di altre persone note per essere assuntori di cocaina. L'uomo era stato notato armeggiare all'interno di un garage, per poi procedere con la sua jeep verso Misano Adriatico in compagnia di un amico che portava con sé tre grammi di cocaina. Alla vista delle autorità il pusher ha tentato di evitare il controllo, ma dalla perquisizione della vettura sono stati ritrovati gli involucri contenenti lo stupefacente. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito per direttissima previsto per lunedì.



I più letti della settimana: