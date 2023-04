CRONACA Misano Adriatico: auto cappottata, due ragazzi al Bufalini [fotogallery] Sul posto: ambulanza, polizia e vigili del fuoco

Misano Adriatico: auto cappottata, due ragazzi al Bufalini [fotogallery].

Questo pomeriggio verso le 17.00 a Misano Adriatico in via Scacciano un'utilitaria con a bordo due ragazzi giovani che veniva dalla direzione monte verso mare, percorrendo la strada, il guidatore, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto e la vettura ha cappottato. Sono intervenute due ambulanze, la polizia municipale e i vigili del fuoco. Entrambi i ragazzi sono stati trasportati all'Ospedale Bufalini di Cesena, uno dei quali portato d'urgenza con l'eliambulanza.

Foto Gallery

