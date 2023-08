CRONACA Misano Adriatico: furto in appartamento in pieno pomeriggio. Fermate due ragazze, una è minorenne

Due ragazze sono state sorprese mentre stavano effettuando un furto in un'abitazione a Misano Adriatico. Si tratta di una diciottenne e di una minore di 14 anni, entrambe originarie dell'Est Europa.

Il padre del proprietario dell'appartamento, pochi giorni fa, attorno alle 17:30, è entrato trovando tutte le stanze a soqquadro. All'interno del bagno della casa ha sorpreso le giovani che, alla vista dell'uomo, hanno scavalcato la finestra per poi darsi alla fuga in giardino. Le grida dell'uomo hanno prima allertato i vicini e poi i Carabinieri, che hanno sorpreso e fermato la coppia, che aveva attrezzi da scasso e gioielli rubati dall'abitazione, ma nessun documento.

Inizialmente, la 18enne aveva finto di essere minorenne, ma una volta accertata la sua vera età, è stata denunciata in stato di libertà per furto in abitazione. La sua complice, in quanto minorenne, non è invece imputabile ai fini della legislazione in vigore.

