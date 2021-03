CRONACA Misano Adriatico, market della cocaina in un residence: arrestato 22enne

Misano Adriatico, market della cocaina in un residence: arrestato 22enne.

Un 22enne, domiciliato in un residence di Misano Adriatico, era da qualche tempo sotto l'attenzione dei Carabinieri che avevano notato un notevole via vai dal suo appartamento. Ieri sono poi entrati in azioni perquisendo il ragazzo e la stanza, trovando oltre 200 grammi di cocaina, di cui una parte confezionata in dosi. Se immessa sul mercato, avrebbe fruttato almeno 15mila euro. Sono stati inoltre sequestrati gli strumenti per il confezionamento e una consistente somma di denaro, in quanto ritenuta provento dell'attività illecita. Il 22enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: