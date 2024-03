DROGA Misano Adriatico, oltre 5 chili di droga in casa: due arresti I carabinieri hanno sequestrato droga occultata in bottiglie di vino e scatole da scarpe

Quasi cinque chili e mezzo di droga, di hashish e marijuana, sono stati sequestrati dai carabinieri di Misano Adriatico, nel Riminese, in un'operazione anti droga che ha portato all'arresto di un cittadino colombiano di 28 anni e un riminese di 46. In casa, in due diverse perquisizioni i carabinieri hanno sequestrato droga occultata in bottiglie di vino e scatole da scarpe.

L'indagine dei militari dell'Arma era partita dopo alcune segnalazioni dell'attività sospetta del colombiano che, a bordo di un'utilitaria, percorreva le strade dell'entroterra. Gli approfondimenti hanno quindi visto i Carabinieri iniziare a pedinare il sudamericano notando come si aggirasse continuamente nei paesi sulle colline incontrando persone già note alle forze dell'ordine per essere dei consumatori di droga.

Quando i militari hanno fermato il 28enne sono poi risaliti a colui che è ritenuto il socio italiano, il riminese di 46 anni. Entrambi sono detenuti in carcere.

