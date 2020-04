CARABINIERI Misano Adriatico: positive al Covid-19 vanno a spasso in strada, denunciate

Misano Adriatico: positive al Covid-19 vanno a spasso in strada, denunciate.

Passeggiavano per strada nonostante la positività al Covid-19. È quindi scattata la denuncia per due donne, una 72enne e una 51enne, residenti a Misano Adriatico. I carabinieri sono intervenuti in una palazzina di Via Garibaldi dopo le segnalazioni, da parte degli altri condomini, di una condotta pericolosa e irriverente da parte delle due residenti. Le donne, noncuranti del divieto assoluto di mobilità dalle loro abitazioni, sono state sorprese sul marciapiedi pubblico antistante il condominio, intente a vangare il terreno delle aiuole. Una di loro non indossava i dispositivi di protezione individuale. Le donne si sono giustificate con gli uomini dell'arma dicendo di "sentirsi bene" e di "non dare fastidio a nessuno", ma questo non ha evitato loro la denuncia.



