Misano Adriatico: ruba ad un cantiere edile, arrestato dai Carabinieri

Si era introdotto in un cantiere edile a Misano Adriatico per rubare due valigette da un autocarro, contenente materiale edile dal valore di 1.500 euro. L'uomo, un pregiudicato 41enne residente in Valconca, è stato colto in flagrante dai Carabinieri, che l'hanno prontamente bloccato. Arrestato, verrà processato questa mattina per rito direttissimo.

