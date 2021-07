Incidente grave avvenuto ieri, attorno alle 18, in Viale della Repubblica 63 a Misano Adriatico, nei pressi della stazione. Uno scontro frontale è avvenuto fra una Fiat Punto e uno scooter, per dinamiche ancora da accertare. Ad avere la peggio è stato il giovane guidatore del ciclomotore, trasportato in gravi condizioni all'Ospedale Bufalini di Cesena con elisoccorso dai sanitari del 118. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri.