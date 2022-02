VIOLAZIONI STRADALI Misano Adriatico: sempre più passaggi con il rosso, implementato semaforo Vista-Red

Misano Adriatico: sempre più passaggi con il rosso, implementato semaforo Vista-Red.

Non diminuiscono i guidatori che passano col semaforo rosso. Sulla Statale 16 a Misano Adriatico il semaforo Vista-Red all'incrocio con Via Repubblica ha registrato dati allarmanti nel 2021: ben 468 passaggi a rischio solo ad agosto, 478 a ottobre e 515 a novembre. Le funzionalità del semaforo sono state implementate con il controllo delle svolte, oltre ai due sensi di marcia che erano già sotto sorveglianza. Le sanzioni scattano nel momento in cui viene attraversata la linea d’arresto a semaforo rosso. L'assessore con delega alla Polizia Locale, Filippo Valentini ha commentato: “Sono numeri sconcertanti. Fortunatamente non si sono registrati incidenti, ma non per questo si tratta di un comportamento meno grave. Per questo abbiamo deciso di intervenire, implementando il livello di controllo".

