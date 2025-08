CRONACA Misano Adriatico, sigaretta elettronica esplode in tasca: 25enne finisce in ospedale Il ragazzo denuncia produttore e distributore. Per lui ustioni alla mano e alla gamba, 50 punti di sutura alla testa. L’avvocato chiede il sequestro dei dispositivi a rischio.

Misano Adriatico, sigaretta elettronica esplode in tasca: 25enne finisce in ospedale.

Momenti di terrore per un 25enne riminese residente a Misano Adriatico, operaio nel settore della termoidraulica, rimasto gravemente ferito a causa dell’esplosione improvvisa della sua sigaretta elettronica. L’episodio è avvenuto ieri mattina, intorno alle 7.30, mentre il giovane stava uscendo di casa per recarsi al lavoro.

Aveva appena messo in tasca il dispositivo elettronico quando questo è improvvisamente esploso, sprigionando una fiammata che ha investito la sua gamba sinistra. Nel tentativo di estrarlo, il ragazzo si è ustionato anche la mano. Ma non è tutto: spaventato e in preda al dolore, come riporta Il Resto del Carlino, ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra, sbattendo violentemente la testa contro una fioriera in cemento.

Trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Riccione, è stato medicato per ustioni di secondo grado alla gamba e alla mano, oltre a una profonda ferita alla testa che ha richiesto 50 punti di sutura. I medici gli hanno assegnato una prognosi di 10 giorni.

L’apparecchio, acquistato a Cattolica, risulterebbe prodotto in Cina. Il giovane, attraverso il suo legale, l’avvocato Stefano Caroli del Foro di Rimini, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Rimini per lesioni aggravate, chiedendo il sequestro dei dispositivi simili ancora in commercio. “È doveroso – ha dichiarato Caroli – rendere noti i potenziali pericoli per i consumatori”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: