Misano Adriatico: tre mezzi coinvolti in un incidente, motociclista elitrasportato in ospedale [fotogallery].

Grave incidente, poco dopo mezzogiorno, in via Castellaro a Misano Adriatico, a circa tre chilometri alle spalle del circuito dedicato a Simoncelli. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, tre mezzi: una Citroen C1, una Chevrolet Matiz e una moto Triumph. Ad aver la peggio il motociclista, un 52enne residente a Rimini, per il quale è stato necessario il trasporto all'ospedale "Bufalini" di Cesena con l'elisoccorso. Meno preoccupanti le condizioni delle altre persone coinvolte, una donna e un uomo. Sul posto, oltre il 118 e la Polizia Locale Corpo Intercomunale di Riccione, anche i Vigili del fuoco per liberare gli occupanti delle auto rimasti incastrati tra le lamiere. La strada, stretta e di campagna, è stata chiusa al traffico per facilitare i soccorsi e ricostruire l'accaduto.

