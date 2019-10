Misano: arrestato per spaccio un 54enne

Un 54enne albanese, residente a Misano Adriatico, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri lo hanno notato e sottoposto a controllo, a cui hanno fatto seguito le perquisizioni personali e domiciliare.

Nelle disponibilità del 54enne trovati 43 grammi di cocaina, divisa in dosi, nonché il materiale per il confezionamento delle stesse. Inoltre i Militari hanno sequestrato un'ingente somma, 5350 euro, ritenuta il provento dell'attività di spaccio.

In attesa della celebrazione del processo per direttissima, sul capo del cittadino albanese sono stati applicati i domiciliari. "L’arresto odierno è il risultato della continua ed incessante attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti che l’Arma dei Carabinieri sta attuando sul territorio, con particolare riferimento alle aree maggiormente frequentate dai giovani", si legge in una nota della Compagnia Carabinieri di Riccione.