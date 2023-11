SCONTRO Misano: auto si schianta contro un muro, donna elitrasportata al “Bufalini” [fotogallery] Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli. Necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per estrarla dalle lamiere.

Pare abbia fatto tutto da sola la donna che, alla guida di una Ford Fiesta, si è schiantata contro un muro in via Cella Raibano, nel Comune di Misano Adriatico. Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì. Dopo lo schianto, sul posto si sono precipitati 118 e Polizia locale. Ma si è reso necessario anche l'intervento dei Vigili del fuoco per estratte la donna dalle lamiere, prima di affidarla alle prime cure dei sanitari.

Una volta stabilizzata, la donna è stata trasportata d'urgenza, con l'elicottero, all'ospedale “Bufalini” di Cesena. Incerta la causa dell'incidente. Fra le ipotesi, un malore o un colpo di sonno. L'auto è rimasta praticamente distrutta.

