Misano: cadono in moto, 39enne grave al Bufalini

Un grave incidente è avvenuto nella notte, poco prima delle 3. Due uomini erano a bordo di una moto, quando, per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo a Belvedere di Misano Adriatico in Via Ponte conca, finendo a terra. La peggio per un 39 enne, trasportato dal 118 con urgenza e in prognosi riservata all'ospedale di Cesena; ferite meno gravi per il ragazzo di 21 anni che viaggiava con lui, i sanitari ne hanno disposto il trasferimento all'ospedale di Riccione. Sul posto oltre all'ambulanza Cattolica 97 anche una auto medicalizzata. Al vaglio dei Carabinieri la dinamica e le cause dell'Incidente.



