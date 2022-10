CRONACA Misano: ciclista in shock anafilattico dopo la puntura di un'ape, salvato dai passanti Il 118 allertato da tre avventori che si trovavano nei paraggi

Misano: ciclista in shock anafilattico dopo la puntura di un'ape, salvato dai passanti.

Un ciclista stava pedalando lungo Via Nelson all'altezza del bagno 76 di Porto Verde di Misano Adriatico, quando ha perso conoscenza dopo essere stato punto al labbro da un'ape. Tre avventori che si trovavano in un bar nei paraggi hanno assistito la scena e chiamato i sanitari del 118 che sono intervenuti prontamente per il trasporto all'Ospedale Infermi di Rimini in codice di massima gravità. La puntura avrebbe procurato uno shock anafilattico all'uomo, che non sarebbe in pericolo di vita.

