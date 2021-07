CARABINIERI RICCIONE Misano: giovane trovato agonizzante sulla strada dopo aggressione, indagini in corso Dai Carabinieri un arresto a Cattolica e una denuncia a Riccione

I Carabinieri di Misano Adriatico sono intervenuti in Via Camilluccia per soccorrere un giovane trovato agonizzante sulla strada. Si tratta di un giovane senegalese, classe '95, che era stato aggredito da dei connazionali dopo aver passato la serata in un noto locale della zona. Per via dei colpi ricevuti il giovane ha riportato un grave trauma commotivo, che ha richiesto l'intervento degli operatori del 118 e il trasferimento a Cesena. Le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita. Gli uomini dell'Arma hanno avviato le indagini per identificare e ascoltare tutti i componenti della comitiva della vittima e del gruppo di rivali.

I Carabinieri sono intervenuti anche a Cattolica, in cui un pregiudicato rumeno 23enne ha tentato di rubare uno smartphone e un tablet in un negozio di Via della Libertà. Il titolare dell'attività ha inseguito il ladro fino all'esterno e ha ingaggiato una colluttazione con lui, fino all'arrivo delle autorità. Il 23enne è stato quindi arrestato.



Infine a Riccione gli uomini dell'Arma hanno rintracciato e denunciato un 17enne altoatesino che aveva sottratto nella notte una collanina d’oro ad un turista minorenne piacentino.

