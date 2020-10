Misano: s'infortuna mentre pota un albero, 72enne in ospedale

Infortunio nel pomeriggio di ieri a Misano per un 72enne. Stava potando un albero dall'alto fusto in località Villaggio Argentina quando un ramo si è staccato e gli è finito sul braccio, provocandogli una forte contusione. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha trasportato l'uomo in ospedale per cure del caso.