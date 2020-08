Misano: scontro auto scooter nel sottopasso, grave bagnino 65enne

le immagini dell'incidente

Lo scontro è avvenuto nella serata di martedì a Misano mare, all'incrocio tra via Garibaldi e via Matteotti. Un bagnino a bordo dello scooter stava lasciando il mare quando in prossimità del sottopasso ferroviario, regolato da un semaforo, si è scontrato con una utilitaria Opel che stava procedendo in direzione contraria. Per il centauro un volo di alcuni metri per poi ricadere sull'asfalto. Il 65enne è stato subito soccorso dal 118 e intubato, dopodiché i sanitari hanno deciso il trasferimento al Bufalini di Cesena, con l'elisoccorso di Ravenna, in codice di massima gravità visti i traumi riportati dallo scontro. Sul posto anche la Polizia Locale per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.