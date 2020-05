SANTARCANGELO Misure anti-Covid: tra marzo e aprile oltre 2.800 i controlli della Polizia locale; 49 sanzionati, quasi azzerati gli incidenti stradali

C'e un aspetto positivo, in questa pandemia, e lo sottolinea il report del Comune di Santarcangelo: la pandemia ha praticamente azzerato gli incidenti stradali. Tanto che lo scorso mese si è sfiorato per un soffio il record storico mai registrato di incidenti pari a zero, non si è concretizzato proprio l'ultimo giorno, per un sinistro senza feriti. Erano stati 3 lo scorso marzo. Tutt'altra cosa i numeri dei controlli: sono oltre 2.800 quelli effettuati dalla Polizia locale dell'Unione Valmarecchia nei mesi di marzo e aprile. Con 7 persone denunciate ex articolo 650 del Codice di procedura penale (violazioni divenute poi pecuniarie anziché penali), mentre le sanzioni amministrative elevate dagli agenti di Polizia locale per violazioni al Decreto legge 19 del 23 marzo scorso sono 42. Non si registrano invece denunce per mancato rispetto delle misure di quarantena.

Anche se da lunedì scorso è iniziata la cosiddetta fase 2 dell’emergenza che prevede allentamenti sulle limitazioni agli spostamenti, la Polizia locale di vallata e le Forze dell’ordine proseguono nel presidio delle strade e dei luoghi di aggregazione. Ma resta l'invito a rispettare le disposizioni per il contenimento del contagio, indossare presidi di protezione personale nei luoghi chiusi e più in generale evitare assembramenti.

