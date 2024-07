CICLABILI Mobilità dolce: l'Emilia-Romagna investe 13,8 milioni In 5 anni realizzati oltre 900 chilometri di piste ciclabili

La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione degli enti locali 13 milioni e 800 mila euro per la mobilità dolce, attraverso il Piano aria approvato a inizio anno. Diversi i settori di intervento. Vengono stanziati oltre 8 milioni e mezzo per realizzare 40 chilometri di ciclabili e per la messa in sicurezza su strada di chi viaggia su due ruote. Altri 2 milioni e mezzo per gli incentivi dedicati al bike-to-work, rivolti ai Comuni di pianura est e ovest e area di Bologna. Oltre due milioni consentiranno lo scorrimento della graduatoria del bando 2024 per la promozione della mobilità ciclabile per i Comuni sotto i 30mila abitanti. L'investimento è stato illustrato oggi in conferenza stampa in Regione dalla presidente facente funzione della Regione Irene Priolo e dall'assessore alla mobilità Andrea Corsini.

E' stato fatto anche il punto sugli interventi finanziati negli ultimi cinque anni: sono stati 500 e hanno permesso di realizzare oltre 900 chilometri di nuove ciclabili, oltre a incentivi per chi va al lavoro in bici, agevolazioni per usufruire del bike sharing, nuove velostazioni, passaggi pedonali, progetti per la riduzione del traffico. Stanziati oltre 160 milioni.

Nel video le interviste a Irene Priolo, Presidente Regione Emilia-Romagna f.f. e Andrea Corsini, Assessore mobilità Regione Emilia-Romagna.

