Mobilità elettrica: Hera installa 18 nuove colonnine fast charge nel territorio riminese.

Hera rilancia la sua missione rivolta allo sviluppo della mobilità elettrica e amplia la rete di ricarica pubblica in Romagna: nuove installazioni interesseranno i Comuni di Riccione, Bellaria – Igea Marina, San Clemente e San Leo. In totale saranno 18 le nuove colonnine ad alta potenza installate sul territorio, grazie a un investimento complessivo di circa 2,7 milioni di euro, sostenuto da un contributo di circa 1,1 milioni del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell’ambito dei fondi PNRR.

Il progetto prevede infrastrutture di ricarica rapida (≥ 90 kW), capaci di ricaricare completamente un veicolo in circa 45 minuti. Le nuove postazioni saranno accessibili anche a persone con mobilità ridotta e dotate di sistemi di pagamento POS per l’utilizzo con carta di credito.

“Quando parliamo di mobilità elettrica – spiega Isabella Malagoli, Amministratore Delegato di Hera Comm – i dati dei principali Paesi europei mostrano chiaramente la direzione da seguire, e anche l’Italia si sta muovendo in questa direzione. Le nuove colonnine fast charge che attiveremo quest’anno in Romagna, con il supporto del PNRR, renderanno la rete Hera Ricarica ancora più efficiente, portando al 25% la quota di dispositivi ad alta potenza, tutti alimentati da energia rinnovabile. È un passo concreto verso la decarbonizzazione e un’economia in cui sostenibilità e competitività procedono insieme.”

Le nuove installazioni si aggiungono alle 320 colonnine pubbliche Hera già operative nelle principali aree servite dalla multiutility.



