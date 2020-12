Mobilità: Urbino link, treno+bus per raggiungere la città ducale

Un unico biglietto, acquistabile da tutti i canali Trenitalia, per raggiungere Urbino, la sua Università e il suo patrimonio culturale, in modo rapido, economico e sostenibile, attraverso un servizio integrato ferro+gomma, attivato grazie alla collaborazione tra Trenitalia e Adriabus, con la partnership della Regione Marche. Il servizio, denominato Urbino Link, fa sapere la Regione, sarà attivo da domani, 8 dicembre: sarà possibile giungere a Pesaro con uno dei 76 treni in arrivo nella stazione e proseguire verso Urbino con uno dei bus in partenza ogni 30minuti dalla stazione ferroviaria verso la città. Per usufruire del servizio è sufficiente un unico biglietto, con origine o destinazione Urbino, acquistabile comodamente con l'app di Trenitalia, o presso una delle tante self-service e biglietterie Trenitalia, nonché in tutti i canali di vendita Trenitalia disponibili.





Urbino Link non è solo "un servizio smart, è anche molto conveniente: si può raggiungere Urbino da Ancona con 8,60 euro, oppure da Rimini con 7,25 euro, o, ancora, attraversare le Marche da San Benedetto del Tronto ad Urbino spendendo 15,10 euro.