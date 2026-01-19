Moda in lutto, addio allo stilista Valentino

All'anagrafe era Valentino Clemente Ludovico Garavani, per tutti solo Valentino. Lo stilista, nato l'11 maggio del 1932 a Voghera, in provincia di Pavia, è passato a miglior vita oggi nella sua residenza romana. Come ricorda l'Ansa, la sua passione per la moda supportata dai genitori Mauro Garavani e Teresa de Biaggi lo ha portato a studiare moda e contestualmente la lingua francese, per poi trasferirsi a Parigi e aprirsi a nuove opportunità. È stato solo l'inizio di una lunghissima carriera da record che lo ha portato a diventare uno dei nomi più leggendari della moda italiana e internazionale.

È stato il creatore della tonalità più iconica di rosso, il "rosso Valentino". A Parigi, Valentino ha lavorato come apprendista per Jean Dessès e Guy Laroche, per poi rientrare in Italia e approfondire la sua esperienza prima con Emilio Schuberth e poi con Vincenzo Ferdinandi. Nel 1957 viene fondata la maison Valentino, nel 1959 Valentino apre il suo primo atelier in via Condotti a Roma. L'inizio non fu semplice: i soci, dopo un primo investimento, decisero di indietreggiare, la svolta arriva con l'ingresso in società del compagno Giancarlo Giammetti, studente di architettura che Valentino aveva conosciuto in un café della capitale nel 1960. È l'inizio di un sodalizio durato una vita.

Nel corso della sua lunga carriera, Valentino ha lavorato con molte donne del jet set internazionale, dal rapporto di lunga durata con Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis, iniziato nel 1964, fino a Elizabeth Taylor, Sharon Stone, Linda Evangelista. Dopo una lunga carriera, Valentino Garavani ha lasciato il timone della sua casa di moda nel 2007. Nel luglio 2012 la maison viene venduta alla società Mayhoola for Investments del Qatar, nel 2023 il gruppo Kering acquisisce il 30% del capitale del Gruppo Valentino per 1,7 miliardi di euro. Nel 2016 insieme a Giammetti ha creato la Fondazione omonima con uno scopo puramente filantropico.

La Camera ardente sarà allestita presso Pm23, in Piazza Mignanelli a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio. Il funerale si terrà nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica, nella Capitale, venerdì.

Il gotha della moda italiana e mondiale perde in meno di sei mesi un altro mostro sacro dopo Giorgio Armani, morto il 4 settembre 2025.







