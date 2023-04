LUTTO Moda: si è spenta Mary Quant, inventò la minigonna Fu una vera icona di stile

Moda: si è spenta Mary Quant, inventò la minigonna.

Lutto nel mondo della moda: a 93 anni ci lascia una delle personalità più influenti nel mondo del fashion inglese, Mary Quant. Questa incredibile donna è riuscita in tempi non sospetti a influenzare l'abbigliamento femminile. E non solo per un breve periodo, ma per interi decenni. Una stilista inizialmente per gioco e poi per professione. Non è stata una semplice creatrice di un'effimera tendenza, ma è diventata un'icona di stile. Una forte capacità di osare, di esprimersi, di creare, di innovare. Con attitudine all'anticonformismo e abilità nel guidare l'emancipazione femminile, la Quant ha rivoluzionato lo style delle ragazze con la sua minigonna, un capo sexy che può assumere varie percezioni a seconda della composizione del resto del vestiario. Ed è riuscita nella seconda metà del '900 a diffondere il suo stile in tutto il globo. Nel '66, riceve della regina Elisabetta II, l'onorificenza di Cavaliere della Corona Britannica, che l'anno prima era stato dato ai Beatles, che erano i suoi idoli. In seguito lo scrittore Bernard Levin l'ha definita "l'alta sacerdotessa della moda degli anni sessanta". Nel 2014 ricevette un altro grande riconoscimento: divenne Dama Comandante dell’Ordine dell’Impero Britannico per i servizi resi alla moda nazionale. La notizia della sua morte la si è appresa da un comunicato diffuso dalla famiglia in cui si legge che "si è spenta serenamente questa mattina nella sua casa del Surrey".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: