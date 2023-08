INFORTUNIO SUL LAVORO Modena: esplosione nella carrozzeria, due persone in gravi condizioni

Infortunio sul lavoro, questa mattina, a Modena in via Emilia Est. Due persone che lavorano in una carrozzeria, in località Fossalta, sono rimaste gravemente ferite a seguito di un'esplosione, presumibilmente durante operazioni di verniciatura. Entrambe sono state trasportate in ospedale; il più grave, con l'elisoccorso, al Centro Ustioni di Parma. Per domare l'incendio scaturito sono intervenute poco prima delle 10 quattro squadre dei Vigili del fuoco. In corso le operazioni di bonifica dell'area. Sono intervenuti anche 118 e carabinieri.

