CRONACA Modena: figlio confessa in diretta tv l'omicidio della madre 80enne Il giornalista di Pomeriggio 5 ha chiamato i carabinieri e l'uomo è stato arrestato

Ha confessato l'omicidio della madre in diretta televisiva. Lorenzo Carbone, 50 anni, è stato intercettato sotto casa a Spezzano di Fiorano, in provincia di Modena, dal giornalista di Pomeriggio 5 Fabio Giuffrida. Rispondendo alle domande, l'uomo ha risposto in lacrime, ammettendo di aver strangolato la madre.

"Non ce la facevo più, non riuscivo a gestirla. Non so perché l'ho fatto", ha detto l'uomo. Il giornalista ha chiamato i carabinieri e Carbone è stato arrestato. Era ricercato da ieri pomeriggio, quando la madre è stata trovata cadavere. "Ogni tanto mi faceva un po' arrabbiare - ha detto ancora - perché ripeteva sempre le cose".

Ad accorgersi del cadavere della 80enne, l’altra figlia della donna che ogni domenica faceva visita alla madre. Una volta entrata in casa davanti a lei la scena agghiacciante. La donna ha iniziato ad urlare richiamando subito l’attenzione dei vicini.



