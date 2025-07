Molesta donna sul treno: arrestato 36enne a Cattolica

Attimi di tensione nella serata di ieri alla stazione ferroviaria di Cattolica, dove i Carabinieri della Tenenza locale, insieme ai colleghi del Radiomobile di Riccione, hanno arrestato un 36enne di origine romena, senza fissa dimora, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

L’uomo avrebbe infastidito con insistenza una donna che viaggiava a bordo di un treno regionale proveniente da Pesaro con la sua bambina di sei anni. La madre ha allertato il 112 e, all’arrivo del convoglio, i militari sono intervenuti, individuando il sospetto anche grazie alla collaborazione del personale ferroviario.

Nel tentativo di sottrarsi al controllo, l’uomo avrebbe reagito con calci e pugni, ma è stato bloccato e portato in caserma, dove è stato dichiarato in arresto. Trattenuto presso le camere di sicurezza, è stato processato per direttissima con convalida dell’arresto da parte del Tribunale di Rimini.