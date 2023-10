RIMINI Molestie alla figlia 12enne: assolti genitori a Rimini La ragazzina aveva inventato la storia dopo le minacce messe in atto per correggere il suo comportamento

Una coppia di genitori è stata assolta dalle accuse di molestie sessuali mosse dalla loro figlia 12enne. La ragazza, descritta come irrequieta e di difficile controllo, aveva inventato la storia di essere stata molestata dal padre con l’accondiscendenza della madre per evitare di essere rispedita al paese natale, come minacciato dai genitori nel tentativo di correggere il suo comportamento. Nonostante le difficoltà, i genitori sono stati assolti e ora attendono l’esito del ricorso contro la sentenza.

