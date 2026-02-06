Molestie in albergo, atleta 16enne abusata: chiesti 5 anni per l’arbitro di scherma

Cinque anni di reclusione: questa la richiesta avanzata dal pubblico ministero Luca Bertuzzi nei confornti di un arbitro internazionale di scherma, che nel maggio del 2021 avrebbe ripetutamente palpeggiato e baciato un'atleta minorenne nella stanza d'albergo di Riccione dove alloggiava, sfruttando l’abuso di sostanze alcoliche da parte dellla giovane.

Una violenza che si sarebbe interrotta quando la ragazzina, che all'epoca aveva 16 anni e partecipava ai Campionati Italiani di scherma Cadetti e Giovani, trovò la forza di alzarsi dal letto e precipitarsi fuori dalla stanza.

L'imputato, un 45enne siciliano originario di Mazara del Vallo, ha sempre respinto le accuse. I suoi avvocati, Vainer Nanni e Antonella Senatore del Foro di Salerno, ne hanno chiesto l'assoluzione: secondo la difesa infatti, l’impianto accusatorio si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della vittima. La sentenza è attesa il prossimo 17 settembre.

In passato l'arbitro era stato coinvolto in un’altra vicenda analoga: alle Olimpiadi di Tokyo fu sospeso per 30 giorni dalla Federazione italiana di scherma dopo che una giovane collega, in questo caso, lo aveva accusato di molestie. La vicenda si era poi conclusa con un patteggiamento.









