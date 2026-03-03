Molestie in Prefettura a Rimini, chiesto il processo per un ex funzionario

La Procura della Repubblica di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio di un ex funzionario della Prefettura, accusato di aver molestato alcune donne straniere. L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani e condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Rimini, era stata avviata la scorsa estate in seguito alla denuncia di una delle vittime.

Il pubblico ministero contesta all’indagato il reato di violenza sessuale, aggravato dall’aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione. Le vittime sarebbero donne di origine straniera che si erano rivolte a lui per pratiche burocratiche.

L’uomo, 61 anni, durante l’interrogatorio preventivo davanti al Gip — disposto a seguito della richiesta di misura cautelare — avrebbe ammesso le molestie, esprimendo pentimento e offrendo un risarcimento alle vittime. A incastrarlo sarebbero stati video e fotografie raccolti dalla Squadra Mobile, nei quali si vedrebbe il funzionario mentre molesta le donne. Non risulta più in servizio a Rimini.







