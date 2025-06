Molestò turista tedesca, chiesto rinvio a giudizio per 25enne

E' stato indagato per violenza sessuale dopo aver molestato, nell'estate del 2021, una turista tedesca di 23 anni. Protagonista della vicenda un cittadino marocchino 25enne, denunciato subito dopo i fatti e difeso dall'avvocato Gianmaria Gasperoni del Foro di Rimini.

Il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha, quindi, chiesto il rinvio a giudizio per violenza sessuale del ragazzo, residente a Bellaria Igea Marina. Secondo le indagini dei carabinieri della locale stazione, e gli accertamenti tecnico scientifici, che erano stati affidati al Ris di Parma, il giovane sarebbe stato individuato senza ombra di dubbio.

I fatti risalgono al 13 luglio 2021, quando la 23enne si era imbattuta lungo la strada in un pitbull, tenuto al guinzaglio dall'uomo. Lei si era chinata per accarezzarlo e il 25enne l'aveva molestata. Il giorno dopo la turista era andata in caserma dai carabinieri di Bellaria e aveva raccontato quanto accaduto descrivendo il giovane nei minimi dettagli.

L'uomo è risultato con precedenti con recidiva negli ultimi cinque anni. La Procura della Repubblica di Rimini ha quindi chiesto il rinvio a giudizio e l'udienza preliminare davanti al gup di Rimini Vinicio Cantarini è stata fissata per il prossimo 22 ottobre al Tribunale di Rimini.