Molestò una bambina a Rimini, chiesto il giudizio immediato.

Chiesto il giudizio immediato a Rimini per un 53enne, addetto alla sicurezza di un supermercato arrestato in flagranza per violenza sessuale su una bambina di 8 anni. L'uomo era stato fermato, il 19 luglio del 2023, all'uscita del supermercato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Rimini, coordinati nelle indagini del sostituto procuratore della Repubblica, Davide Ercolani. Difeso dall'avvocato Gianmaria Gasperoni, ad aprile comparirà davanti al gup del tribunale di Rimini per l'udienza preliminare in cui probabilmente sceglierà il rito abbreviato.

Secondo l'indagine degli investigatori dell'Arma, che acquisirono le immagini del video di sorveglianza l'uomo avrebbe molestato una bambina intenta a guardare una cesta di scarpe. Per gli investigatori non ci sono mai stati dubbi anche perché fu la bambina stessa ad indicare con precisione l'uomo, senza mai contraddirsi.

