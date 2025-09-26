RIVAZZURRA Molestò una turista 18enne in ascensore: condannato portiere d’hotel Il 70enne avrebbe ripetutamente palpeggiato la neo maggiorenne sfruttando gli spazi ristretti di un ascensore

Molestò una turista 18enne in ascensore: condannato portiere d’hotel.

Una semplice richiesta di aiuto che diventa una molestia sessuale. È quanto successo a una turista emiliana di 18 anni, in vacanza con il fidanzato a Rimini nel giugno 2023. A compiere il gesto il portiere 70enne dell'albergo di Rivazzurra dove la coppia alloggiava, sfruttando una domanda di assistenza della giovane per aprire la porta della stanza, rimasta bloccata dalla chiave dimenticata all'interno.



Secondo quanto ricostruito in fase di indagine dai carabinieri di Rimini infatti, i fidanzati, al loro rientro in hotel dopo una serata trascorsa a ballare, si erano resi conto di aver lasciato le chiavi all'interno della stanza. Così, mentre il giovane era rimasto nella hall a fumare una sigaretta, la 18enne aveva chiesto aiuto al portiere di notte e, insieme, erano saliti in ascensore al piano. Proprio negli spazi ristretti dall'ascensore, lontano da occhi indiscreti, si sarebbe consumata la violenza. Il 70enne, infatti, avrebbe ripetutamente palpeggiato e schiaffeggiato il sedere della neo maggiorenne, fino a quando la giovane non era riuscita a spintonarlo e ad uscire dall'ascensore. Una volta aperta la porta della camera, l'anziano dipendente era ritornato nella sua postazione come se nulla fosse. Ad accorgersi, però, che qualcosa non andava era stato il fidanzato, che, salito in camera, aveva trovato la sua ragazza in lacrime.

A distanza di poco più di due anni dai fatti, il racconto della giovane è stato ritenuto credibile e il portiere d'albergo è stato condannato dal gup di Rimini, con rito abbreviato, a un anno e quattro mesi di reclusione per violenza sessuale.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: