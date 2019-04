Molinari (capogruppo Lega): "Restiamo coi 5Stelle, i cittadini non capirebbero se andassimo col centrodestra"

Cosa accadrà nella maggioranza di governo se la Lega, come pare, dovesse decisamente imporsi al voto europeo? Lo abbiamo chiesto al capogruppo della Lega alla Camera. Il partito di Matteo Salvini, secondo gli ultimi sondaggi, alle prossime europee dovrebbe attestarsi tra il 32 e il 34%, mentre il M5S attualmente se la vedrebbe col Pd, in lieve risalita, a differenza del movimento di Luigi Di Maio crollato di almeno 15 punti percentuali. Ma se i rapporti di forza nella maggioranza dovessero ribaltarsi, cosa accadrebbe al governo? Un punto di attrito ultimamente è il ministro dell'Economia, alcune voci, subito smentite, parlano di avvicendamento che potrebbe avvenire proprio dopo il voto di maggio. Tria è anche al centro di una polemica a causa del figlio della sua compagna, assunto in una società del compagno di Claudia Bugno, consigliera di peso nel Ministero. Il capogruppo della Lega però, per ora continua a guardare più ai 5Stelle che al centrodestra.





Nel video l'intervista a Riccardo Molinari, capogruppo Lega Camera dei Deputati