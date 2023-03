TERREMOTO Molise: forte scossa nella notte, magnitudo 4.6

Tanta paura ma al momento nessun danno particolare segnalato in seguito alla scossa di terremoto registrato dall'INGV, di magnitudo 4.6 avvenuta alle 23:52 di ieri con epicentro presso Montagano, in provincia di Campobasso e ipocentro a una profondità di 23 chilometri. Scuole chiuse oggi in paese e nel capoluogo. Oltre che in Molise il forte sisma è stato chiaramente avvertito anche nelle zone limitrofe di Campania, Puglia, Abruzzo e Lazio.

