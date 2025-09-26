Mollicone (Fratelli d'Italia): "Chi finanzia la Flotilla? Sospetti su Hamas"

La politica italiana è ancora concentrata sulla situazione internazionale, per la maggioranza la spedizione umanitaria della Flotilla potrebbe essere collegata ad Hamas.

Si resta su schieramenti contrapposti circa la questione palestinese e quanto sta facendo la Global Sumud Flotilla, per Federico Mollicone, Fratelli d'Italia, c'è più di un sospetto sulla spedizione. Per Rosato, Azione, l'opera diplomatica del governo è adeguata, mentre per Furfaro, Partito Democratico, la presidente Meloni non può porre condizioni per il riconoscimento dello Stato di Palestina.

Nel video le interviste a Federico Mollicone, deputato Fratelli d'Italia; Ettore Rosato, deputato Azione; Marco Furfaro, deputato Partito Democratico







