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Mombaroccio, precipita in un pozzo profondo 20 metri: salvato dai Vigili del fuoco

L’uomo è rimasto sempre cosciente durante le delicate operazioni di recupero. Sul posto anche sanitari e Carabinieri

29 ago 2026

È precipitato in un pozzo profondo circa 20 metri, con acqua sul fondo, ma i Vigili del fuoco sono riusciti a raggiungerlo e a riportarlo in superficie. L’intervento è scattato poco prima delle 10.30 di sabato a Mombaroccio, in provincia di Pesaro Urbino.

La squadra di Pesaro è intervenuta con un’autobotte e un mezzo SAF (Speleo Alpino Fluviale). I soccorritori si sono calati nel pozzo e hanno recuperato l’uomo utilizzando le specifiche tecniche di soccorso. Rimasto sempre cosciente, una volta in superficie è stato affidato al personale sanitario. Sul posto anche i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto.




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