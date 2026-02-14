Mondaino commissariato, il Comune torna al voto in primavera

Mondaino resta senza amministrazione: il Comune è stato ufficialmente commissariato dopo le dimissioni che hanno fatto cadere la maggioranza e interrotto l’attività del Consiglio comunale. La Prefettura ha disposto la nomina di un commissario straordinario, che guiderà l’ente fino alle elezioni anticipate previste in primavera.



Tutto è iniziato il 17 gennaio, quando sei consiglieri comunali di maggioranza hanno rassegnato le dimissioni, motivandole con la progressiva impossibilità di portare avanti un’azione amministrativa condivisa ed efficace. Una decisione definita “sofferta”, ma ritenuta inevitabile alla luce di un clima politico ormai compromesso. Al centro della rottura, secondo quanto spiegato dai dimissionari, la revoca dell’incarico di vicesindaco ad Aron Gambelli, avvenuta senza un confronto preventivo all’interno del gruppo. Un episodio che avrebbe sancito una frattura definitiva, facendo venir meno fiducia e coesione politica.

Gambelli e gli altri consiglieri hanno ripresentato l’atto, rendendo di fatto inevitabile lo scioglimento del consiglio comunale e la fine anticipata dell’amministrazione guidata dalla sindaca Luisella Mele.









