Monitoraggio Goletta Verde: criticità alle foci del Savio e del Rubicone Goletta Verde, storica campagna di Legambiente, a Marina di Ravenna presenta i dati del monitoraggio sulla salute del mare e delle acque in Emilia-Romagna

39esima edizione della campagna estiva di Legambiente che solca i mari in difesa delle acque e delle coste. Campionamenti eseguiti il 10 e il 12 giugno scorsi, a mare e presso le foci di fiumi o torrenti. Goletta Verde fa il punto sullo stato di salute delle acque alla presenza anche delle istituzioni: il Sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni e l'Assessora all'Ambiente della Regione Irene Priolo.

“Abbiamo presentato i dati dei monitoraggi – dice Elisa Turiani, portavoce di Goletta Verde - che sono stati fatti dai circoli a giugno, da volontari e volontarie alla foce di fiumi e canali della Regione. 11 punti monitorati per un controllo di tipo puntuale che ovviamente non va a sostituirsi a quello delle autorità incompetenti in materia di balneazione”.

Degli 11 punti campionati lungo la costa romagnola 2 punti - per entrambi, la rilevazione è stata fatta il 12 giugno - hanno registrato cariche batteriche fuori dai limiti: “La situazione rispetto all'anno scorso è cambiata – dice Davide Ferraresi, Presidente di Legambiente. Abbiamo rilevato due punti critici in corrispondenza della foce del Savio e della foce del Rubicone. C'è stato un miglioramento per quello che riguarda la situazione dei Fiumi Uniti e i dati sono in linea con i campionamenti che sono stati realizzati anche dagli enti competenti per il monitoraggio della qualità delle acque marine”.

Nel video le interviste a Elisa Turiani, portavoce di Goletta Verde e a Davide Ferraresi, Presidente di Legambiente

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: