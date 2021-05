Monitoraggio Iss-Ministero della Salute: nessuna Regione a rischio alto ma sale indice Rt di contagio

Nel pomeriggio il consueto monitoraggio dell'Istituto di Sanità e Ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia. Intanto le prime anticipazioni. Nessuna Regione è a rischio alto per la seconda settimana consecutiva, ma sale anche questa settimana l'indice di contagio, Rt, che da 0,85 passa a 0,89. L'incidenza sarebbe ancora in discesa, da 146 a 127. Confronto in vista tra le Regioni e il commissario per l'emergenza Figliuolo, che ha annunciato che da lunedì si potrà iniziare a vaccinare gli over 50, ossia i nati fino al 1971: si sta verificando la possibilità che a una persona vaccinata con la prima dose possa essere fatta la seconda in vacanza.









E' quanto annunciato dal presidente della Conferenza delle Regioni, Fedriga, mentre il presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini spiega che dopo aver messo al riparo anziani e fragili si pensa alle spiagge romagnole, e ai luoghi con più affollamento turistico, ossia vaccinando gli operatori, una volta raggiunti i target per le età, con una via prioritaria. Il ministro della Salute Speranza ha prorogato fino al 30 maggio lo stop agli ingressi da India, Sri Lanka e Bangladesh, fatta eccezione per i cittadini italiani. Intanto in Giappone la situazione continua a essere critica, soprattutto a Osaka e a Tokyo. Esteso lo stato di emergenza, a meno di 80 giorni dall'inizio delle Olimpiadi, mentre la Germania ha approvato l'ammorbidimento delle misure anticovid per i vaccinati e i guariti, dunque saranno equiparate le persone che hanno avuto due dosi di vaccino o che presentano test negativo.