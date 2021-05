ANDAMENTO EPIDEMIOLOGICO Monitoraggio Iss-Ministero della Salute: nessuna Regione a rischio alto ma sale indice Rt di contagio Il presidente dell'Emilia Romagna: "Dopo anziani e fragili priorità agli operatori turistici, in via prioritaria"

Nel pomeriggio il consueto monitoraggio dell'Istituto di Sanità e Ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia. Intanto le prime anticipazioni. Nessuna Regione è a rischio alto per la seconda settimana consecutiva, ma sale anche questa settimana l'indice di contagio, Rt, che da 0,85 passa a 0,89. L'incidenza sarebbe ancora in discesa, da 146 a 127. Confronto in vista tra le Regioni e il commissario per l'emergenza Figliuolo, che ha annunciato che da lunedì si potrà iniziare a vaccinare gli over 50, ossia i nati fino al 1971: si sta verificando la possibilità che a una persona vaccinata con la prima dose possa essere fatta la seconda in vacanza.

[Banner_Google_ADS]



E' quanto annunciato dal presidente della Conferenza delle Regioni, Fedriga, mentre il presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini spiega che dopo aver messo al riparo anziani e fragili si pensa alle spiagge romagnole, e ai luoghi con più affollamento turistico, ossia vaccinando gli operatori, una volta raggiunti i target per le età, con una via prioritaria. Il ministro della Salute Speranza ha prorogato fino al 30 maggio lo stop agli ingressi da India, Sri Lanka e Bangladesh, fatta eccezione per i cittadini italiani. Intanto in Giappone la situazione continua a essere critica, soprattutto a Osaka e a Tokyo. Esteso lo stato di emergenza, a meno di 80 giorni dall'inizio delle Olimpiadi, mentre la Germania ha approvato l'ammorbidimento delle misure anticovid per i vaccinati e i guariti, dunque saranno equiparate le persone che hanno avuto due dosi di vaccino o che presentano test negativo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: